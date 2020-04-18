البرهان لـ(اليوم التالي): إشاعات مغرضة تستهدف الوقيعة بين الجيش وقوى الثورة





أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن قيادة القوات المسلحة بكل فصائلها _ بما فيها قيادة الدعم السريع_ تعمل في تناغمٍ تام، وانسجامٍ كامل، ويجمعها هدف واحد، ينحصر في حماية الوطن والثورة، للوصول بهما إلى بر الأمان،

واستنكر البرهان في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة (اليوم التالي) يوم السبت، انتشار إشاعات موجهة، تستهدف زرع وتغذية الفتنة بين الجيش وقوى الثورة، والتفريق بينهما، يتم نشرها بواسطة جهات مغرضة، ترمي إلى الوقيعة بين الطرفين،

وأكد أن موقف الجيش ثابت ولم يتغير، بصفته داعماً للتغيير، لم ولن يقف ضد إرادة الشعب مطلقاً، وختم البرهان تصريحاته للصحيفة بقوله: “نخشى أن ترتبط بعض تصرفات وأفعال القوى الثورية بتلك الأكاذيب والإشاعات السوداء، ونحن أكثر حاجةً للتعاضد والتكاتف لعبور هذه الأيام الصعبة”.

أبريل 18, 2020

الخرطوم_ (اليوم التالي)

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