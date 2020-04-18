ترامب يحمل أوباما وبايدن مسؤولية وفاة 17 ألف أميركي





رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على انتقادات المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن التي أطلقها مؤخرا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب في تغريدة منافسه الحالي ونائب الرئيس السابق بـ”عدم الكفاءة” خلال التعامل مع فيروس أنفلونزا الخنازير الذي تسبب بمقتل 17000 شخصا في الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009.

وقال ترامب “كان بايدن وأوباما كارثة في التعامل مع أنفلونزا الخنازير”، مضيفا أن “17 ألف شخص ماتوا بلا داع ونتيجة العجز”.

وكان بايدن قال الجمعة إن الأميركيين يدفعون ثمن تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن محاسبة الصين على جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بايدن في مقطع مصور بث على الإنترنت أن “الحقيقة المرة هي أن دونالد ترامب ترك أميركا مكشوفة ومعرضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات وبدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين”.

وتابع بايدن أن “ترامب أنهى تمويل برنامج تم إنشاؤه خلال إدارة أوباما وبايدن لرصد الأمراض المعدية الطارئة وخفض عدد خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين وترك مكانا كان مخصصا لأميركي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين”.

ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد انتشر فيروس أنفلونزا الخنازير “H1N1” في عام 2009 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى إصابة 84 مليون أميركي.

ومع حوالى ثلاثة آلاف وفاة في اليوم وأكثر من 37 ألف وفاة في حصيلة اجمالية، باتت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بوباء كورونا الذي بدأ انتشاره من ووهان في الصين في نهاية 2019.

وتم تسجيل أكثر من 700 ألف حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة لغاية يوم السبت.

الحرة

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