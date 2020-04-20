ناشط: وضعوك في السجن فحبسهم الله في بيوتهم كالشياطين مع قرب رمضان.. ماذا بينك وبين ربك يا عمر !؟





حقق منشور السوداني أحمد الشيخ، أحد الشباب الداعمين لثورة ديسمبر المجيدة، إنتشاراً غير مسبوق ومن التعليقات عليه (البوست دا وجدت ليه اسكرينات اكتر من قطع اراضي هند).

وكتب (Ahmed Al-Shaikh) وبحسب ما إطلع محرر النيلين على حسابه بموقع فيسبوك (وضعوك في السجن حبيسا فحبسهم الله في بيوتهم كالشياطين مع قرب رمضان ماذا بينك وبين ربك ي عمر…!)، وأرفق معه صورة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وهو في حراسة المحكمة.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين



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