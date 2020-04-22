تخصيص (35) ألف جوال سكر من كنانة لمحلية الخرطوم





كشف عضو لجنة توفير السلع الرمضانية بالمؤسسة التعاونية ولاية الخرطوم د. ابراهيم شمبول عن اتفاقهم مع شركة سكر كنانة لتخصيص حصة لإدارة السلع بمحلية الخرطوم.

وقال شملول لـ(السوداني)، إنه تمت الموافقة علي تسليم (25) الف جوال سكر زنة 10 كيلو، و(10) ألف جوال زنة (50) كيلو لتوزيعها علي احياء المحلية بسعر 600 جنيه للمستهلك، وسوف يبدأ استلامها اليوم، بجانب اتفاقهم مع الاتحاد التعاوني لتوفير سلع رمضانية داخل احياء الديوم بأسعار مخفضة، هي ( الكبكبي و العدسية و البلح) والبصل .

الخرطوم- رحاب فريني

صحيفة السوداني

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