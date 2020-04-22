مبادرة سعودية لتمكين المقيمين من العودة لبلادهم





أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إطلاق مبادرة “عودة” والتي تمكن من يرغب من المقيمين من حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وبينت الداخلية السعودية أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في المنصة، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت الوزارة أن المغادرة ستكون عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

سكاي نيوز

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