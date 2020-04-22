180 من الأمهات بالمايقوما يحظرن أنفسهن لرعاية الأطفال





قامت ١٨٠ أم من الأمهات بدار رعاية الطفل اليتيم بالمايقوما التابع للدور الإيوائية بوزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم وفي بادرة إنسانية وموقف يعتبر مثال للتضحية والإيثار بحظر أنفسهن بالدار بعيدا عن اسرهن وأبناءهن لمدة ثلاثة أسابيع تنفيذا للحظر الكامل بولاية الخرطوم للوقاية من جائحة كورونا وذلك بهدف رعاية الأطفال بالدار وعدم تأثرهم بفترة الحظر والتي تتطلب وجود الأمهات والمشرفات والعاملين بالدار.

وأكدت مدير دار رعاية الطفل اليتيم بالمايقوما الأستاذة عوضية رحمة انه إنفاذا لموجهات الحظر فقد دخلت الأمهات الدار منذ يوم الجمعة لمدة ٢١ يوما بعد توفيق أوضاعهن، مؤكدة انه يتم تعقيم الدار والأمهات يوميا حتى لا يتعرضن للإصابة بالوباء ويقمن بواجبهن نحو أطفال الدار مع توفير كل المعينات اللازمة.

وذكرت إحدى الأمهات ان قرار الحظر جاء من تلقاء أنفسهن بالتراضي استشعارا منهن بالمسؤولية تجاه الأطفال مؤكدة إنه عمل إنساني في المقام الأول مشيرة الي عملهن بنظام الورديات صباح ومساء في ظل تواجدهن الدائم بالدار وانهن يتعاملن بكل رحابة صدر رغم بعدهن عن أسرهن سائله الله ان يرفع البلاء والوباء .

كما شهدت الدار انتظام العمل لكل الكادر العامل خاصة الكادر الطبي والمشرفات والباحثين الإجتماعيين والنفسيين.

سونا

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