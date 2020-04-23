الرشيد سعيد: لم اسخر من الحجاب واحاديثي يتم بترها عن عمد وقصد

نفي وكيل اول وزارة الاعلام في حديث الصراحه والوضوح لبرنامج (علي بياض) الذي تقدمه الاعلامية ام وضاح و تبثه قناة الخرطوم في رمضان سخريته من الحجاب مؤكدا ان واحاديثه يتم بترها عن عمد وقصد..
واضاف :واهم من يظن ان بيني وفيصل محمد صالح خلاف وفيصل من اختارني وكيلا للاعلام، ونفي سعيد تسلمه اي دعم مادي باسم التجمع قائلا: ان حسابات المنظمات متاحه لمن اراد ان يتاكد ويحاسب..
وقال سعيد انه ليس جديدا علي المشهد السياسي وقد عارض الانقاذ ورفضها منذ عامها الاول،موضحا ان علاقته بالحزب الشيوعي انقطعت لانه الان في موقع يجب ان يجعله علي مسافه واحده من الجميع..
صحيفة أول النهار
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2 تعليقان
كذاب منافق ملحد شيوعي.. أحاديثك واضحة كالشمس ضد الدين والحجاب والإسلام ويكفي إنك شيوعي ومتزوج بنت الشيوغي الانقلابي المقدم بابكر النور الذي أعدمه المرحوم الرئيس جعفر محمد نميري.
طول عمرك شغال بتر أحاديث وإشانة سمعة في الناس يا ناقل الكفر واليوم الدور عليك وعلى قولكم القبيح أرقد وارخي جسمك عشان تأخذ دورك.
الشيوعي يظل شيوعي وليه بتتبراء من الحزب الشيوعي
What’s wrong with them 😲