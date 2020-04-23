الرشيد سعيد: لم اسخر من الحجاب واحاديثي يتم بترها عن عمد وقصد





نفي وكيل اول وزارة الاعلام في حديث الصراحه والوضوح لبرنامج (علي بياض) الذي تقدمه الاعلامية ام وضاح و تبثه قناة الخرطوم في رمضان سخريته من الحجاب مؤكدا ان واحاديثه يتم بترها عن عمد وقصد..

واضاف :واهم من يظن ان بيني وفيصل محمد صالح خلاف وفيصل من اختارني وكيلا للاعلام، ونفي سعيد تسلمه اي دعم مادي باسم التجمع قائلا: ان حسابات المنظمات متاحه لمن اراد ان يتاكد ويحاسب..

وقال سعيد انه ليس جديدا علي المشهد السياسي وقد عارض الانقاذ ورفضها منذ عامها الاول،موضحا ان علاقته بالحزب الشيوعي انقطعت لانه الان في موقع يجب ان يجعله علي مسافه واحده من الجميع..

صحيفة أول النهار

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