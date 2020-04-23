زراعة 120 الف فدان للموسم الزراعي باقدي





اعلنت الشركة العربية بمنطقة اقدي بولاية النيل الازرق عن استهداف مساحة 120 الف فدان للموسم الزراعي 2020/ 2021 بمحاصيل ( القطن – الذرة – السمسم) .

وفي تصريح (لسونا) اوضح المهندس طارق دفع الله المدير العام للشركة ان زراعة المساحات المستهدفة عن طريق الشراكات الاستثمارية مع بعض الشركاء الوطنيين والاجانب بجانب وجود شراكة استراتيجية مع شركة قلوب الاسترالية عبر الصندوق الذي انشأته الهيئة العربية بقيمة 40 مليون دولار ولمدة 5 اعوام.

واضاف طارق بان الشركة العربية اقدي وفي اطار الدعم الاجتماعي تعاقدت مع احدي الشركات لصيانة طريق الدمازين اقدي لتسهيل حركة المركبات وانسياب المدخلات الزراعية وخدمة كافة مواطني المنطقة.

سونا

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