تأهيل وايلولة مؤسسات الري بمشروع الجزيرة





التقي والي ولاية سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد بمكتبه اليوم الوفد الزائر للولاية برئاسة وزير الري والموارد المائية ياسر عباس احمد ومدير الري بالوزارة الاتحادية ومدير قسم الميكانيكا وعدد من مدراء الادارات والاقسام بالوزارة الاتحادية بحضور المهندس اسماء عثمان علي مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية والمهندس طارق سعيد وزير البني التحتية المكلف وعدد من ادارات الري ومشاريع حصاد المياه بالولاية .

واوضح الوزير الاتحادي ان الزيارة جاءت تنفيذا لسياسات الحكومة الانتقالية وسعيها الجاد لاعادة مؤسسات الري لسيرتها السابقة وكيفية ايلولة تلك المشروعات والمؤسسات للولاية وضمان ديمومة تاهيلها من اجل توفير ري دائم لتحقيق التنمية والنهضة الزراعية الشاملة.

وفصل كيفية الايلولة قائلا ان وزارة الري الاتحادية تعمل علي تاهيل طلميات المشاريع القومية بالولاية ومن ثم تكوين جسم من الولاية بعد تقديم كافة الارشادات والاستشارات الفنية لذلك الجسم حتي يكون قادرا على التاهيل بنفسه للنهوض بالزراعة والتنمية الاقتصادية.مبديا استعدادهم للتعاون مع الولاية وتقديم الاستشارات الفنية في كافة المجالات التي تتعلق بالمياه وطلميات الري .

واكد وزير الري و الموارد الطبيعية تنفيذ حفر ست ابار بالولاية بالاضافة الى تاهيل طلمبات مينا والرماش في هذا الموسم على ان تستكمل بقية الحفائر والسدود بعد توفير الدعم لها من الدول العربية الصديقة في الفترة المقبلة.مؤمنا علي طلب الوالي نقل تجربة مشروع الزيداب الى الولاية من اجل تشجيع الاستثمار المحلي والاستنهاض بالزراعة، واضاف انهم بصدد تكوين الهيكل المكتبي بوزارة الري بالولاية حتي تقوم بعملها علي اكمل وجه.

من جانبه رحب الوالي المكلف بفكرة ايلولة المشاريع الي الولاية وقال ان ذلك يصب في صالح الولاية داعيا وزارة الري الي الاشراف التام علي مشاريع الايلولة ودعم الولاية بتاهيل تلك المشاريع ومن ثم عودتها الي الولاية بعد التاكد ان الولاية اصبحت قادرة على ادارة تلك المشاريع من كافة النواحي واكد استعداده لتسوير الحفائر والسدود التي تنشئها الوزارة للاتحادية من اجل تنمية وتوفير الخدمة لانسان الولاية بصفة عامة.

واوضحت المهندس اسماء عثمان علي وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف ان المشاريع المروية بالولاية اقل من المطلوب وتمثل فقط50في المئه من المساحات التي تزرعها الولاية داعية الوزارة الاتحادية لتأهيل عمليات الري الذي يعد المحور الرئيسي لعمليات الانتاج من أجل التوسع فى الزراعة المروية مشيرةً إلى كهربة المشاريع المروية بنسبة 40 في المئة داعية الوزارة الاتحادية الى المساهمة في تاهيل الجسور الواقية من البساتين بالصورة العلمية المطلوبة لمنع تكرار الاضرار الناتجة من الفيضانات سنويا من اجل النهضة الزراعية.

سونا

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