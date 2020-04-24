الساعوري يطمئن على سير عمليات حصاد القمح بالولاية الشمالية





– إطلع والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري علي سير عمليات حصاد محصول القمح بالولاية الشمالية .

وإطمأن لدي اجتماعه باعضاء غرفة طواريء متابعة عمليات الحصاد بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية ، علي موقف الحاصدات العاملة في حصاد محصول القمح .

واكد والي الولاية الشمالية المكلف خلال الاجتماع مواصلة جهود حكومة الولاية لتوفير الحاصدات الكافية بالتعاون مع عدد من الجهات والشركات خارج الولاية بجانب تأمين الجازولين الزراعي والخيش عبر البنك الزراعي مشيدا بالانتاجية العالية التي حققها المحصول .

ومن جانبه اوضح مدير شركة الشمالية للخدمات الزراعية المهندس حسن الحاج في تصريح (لسونا) ان عدد الحاصدات العاملة الآن في حصاد محصول القمح بالشمالية 113 حاصدة منها 40حاصدة كبيرة و73حاصدة صغيرة مشيرا الي ان نسبة المساحة التي تم حصادها حتي الان تبلغ 40% من جملة المساحات المزروعة بمحصول القمح والبالغة 133الف فدان .

واضاف ان الجهود مستمرة لتوفير اعداد إضافية من الحاصدات من خارج الولاية للمساهمة في إنجاح عمليات حصاد محصول القمح بالولاية الشمالية.

سونا

شارك الموضوع :





