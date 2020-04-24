النيلين
اقتصاد وأعمال

اسعار المحاصيل لسوق القضارف اليوم

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فيما يلي تورد وكالة السودان للأنباء اسعار الوارد من المحاصيل لسوق القضارف اليوم 23-4-2020

السمسم

اعلى سعر للقنطار 4500 جنيه

ادنى سعر للقنطار 4500 جنيه

متوسط السعر للقنطار 4500 جنيه

جملة الوارد (239) جوال سمسم

الوارد واسعار الذرة

دبر

اعلي سعر 9100 ج

ادني سعر 9000 ج

الوارد 160 جوال

فتريته

اعلى سعر 7250 ج

ادنى سعر 7200 ج

الوارد 4647 جوال

مقد

اعلى سعر 7400 ج

ادن سعر 7350 ج

الوارد 75 جوال

عكر

اعلى سعر 7250 ج

ادنى سعر 7200 ج

الوارد 444 جوال

صفراء

اعلى سعر 7350 ج

ادنى سعر 7300 ج

الوارد صفر

تترون

اعلى سعر 9350 ج

ادنى سعر 9300 ج

الوارد صفر

ودباكو

اعلى سعر 7450 ج

ادنى سعر 7400 ج

الوارد صفر

حريراي

اعلى سعر 7250 ج

ادنى سعر 7200 ج

الوارد صفر

دخن

اعلى سعر 9800 ج

ادنى سعر 9700 ج

الوارد 412 جوال

جملة الوارد (5738) جوال ذرة

سونا

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