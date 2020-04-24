اسعار المحاصيل لسوق القضارف اليوم

فيما يلي تورد وكالة السودان للأنباء اسعار الوارد من المحاصيل لسوق القضارف اليوم 23-4-2020
السمسم
اعلى سعر للقنطار 4500 جنيه
ادنى سعر للقنطار 4500 جنيه
متوسط السعر للقنطار 4500 جنيه
جملة الوارد (239) جوال سمسم
الوارد واسعار الذرة
دبر
اعلي سعر 9100 ج
ادني سعر 9000 ج
الوارد 160 جوال
فتريته
اعلى سعر 7250 ج
ادنى سعر 7200 ج
الوارد 4647 جوال
مقد
اعلى سعر 7400 ج
ادن سعر 7350 ج
الوارد 75 جوال
عكر
اعلى سعر 7250 ج
ادنى سعر 7200 ج
الوارد 444 جوال
صفراء
اعلى سعر 7350 ج
ادنى سعر 7300 ج
الوارد صفر
تترون
اعلى سعر 9350 ج
ادنى سعر 9300 ج
الوارد صفر
ودباكو
اعلى سعر 7450 ج
ادنى سعر 7400 ج
الوارد صفر
حريراي
اعلى سعر 7250 ج
ادنى سعر 7200 ج
الوارد صفر
دخن
اعلى سعر 9800 ج
ادنى سعر 9700 ج
الوارد 412 جوال
جملة الوارد (5738) جوال ذرة
سونا
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