بعد تدخل السيادي.. تراجع عن قرار منع تزويد المركبات بالوقود





في تطور غريب قرر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي تزويد محطات الوقود بالمشتقات المختلفة وحصر الحصص على مركبات الطواريء ولم يضع في الاعتبارات المركبات المرخص بعملها ساعات الحظر لتقديم الخدمة للمواطنيين مثل تلك التى توفر الدقيق والغاز والمواد الغذائية بجانب المركبات الخاصة التى يمكن ان تعين المواطنيين في حالات للطواريء مثل المرض او الوفاة، الى ان فطن المجلس السيادي للاجراء الخطا الذي اتخذه الجهاز التنفيذي ودعا لاجتماع تنسيقي دفع فيه بمقترح بتزويد محطات الوقود كافة بالخدمة دون استثناء تجنبا لما يقع من اضرار على المواطن. وعبر عدد من المواطنيين بحسب صحيفة صوت الامة شكرهم لتدخل المجلس لمعرفته والتصاقه بحاجة المواطن وحرصه عليها. وراى الخبير الاقتصادي معتز حسن انه ليس هناك من مبرر على وقف خدمة مهمة كالوقود لارتباطها المباشر باحتياجات المواطن واشار الى الصحيح تزويد كل المركبات المستثناة من الحظر لدورها المهم الذي ادى الى استثنائها، حتى لا يضار المواطن من عدم دخول العربات التى تحمل الدقيق والمواد الغذائية الخرطوم ( كوش نيوز)

شارك الموضوع :





