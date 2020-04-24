والي غرب كردفان يقر بهشاسة البنية التحتية للصحة بالولاية





أقر والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله بهشاشة البنية التحتية للصحة بالولاية ، مناشدا التنسيقية العليا لمجابهة كورونا بالمركز بضرورة دعم الولاية التي تعاني الهشاشة الصحية وتعتبر من أضعف ثلاث ولايات في المجال الصحي. وقال الوالي خلال زيارته لمركز العزل الصحي بمدينة النهود اليوم أن العمل جارَ لتجهيز المركز على الرغم من الامكانيات القليلة ، وأوضح والي غرب كردفان أن حكومته صرفت أربعة ملايين جنيه في مركز العزل بالنهود ، مشيرا الى أن الدعم الاتحادي لا يتناسب مع حجم المطلوبات ، الى جانب الحاجة الماسة في مجال سيارات الاسعاف وتجهيز مراكز العزل بالصورة المطلوبة. من جهته أوضح دكتور خليل محمد خليل مدير مستشفى النهود المرجعي أن الترتيبات تسير بصورة طيبة في تجهيز مركز العزل ، مبيناً مطلوبات مركز العزل بالنهود والمتمثلة في أجهزة التنفس الاصطناعي ووحدة العناية المكثفة بالاضافة الى أدوات الحماية الشخصية للكوادر الطبية العاملة في مركز العزل بإعتبارها خط الدفاع الأول ورأس الرمح في التصدي لوباء كورونا، داعياً كافة شرائح المجتمع للمساهمة في دعم المركز.

سونا

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