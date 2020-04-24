شاهد بالصور.. تحت أنظار أكثر من 12 ألف متابع..الحسناء لوشي تستقبل رمضان بقص شعرها وتغير شكلها بالكامل





نشرت الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك “لوشي” معجبيها ومتابعيها على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصور جديدة وجدت اهتمام متابعيها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل ساعات من بداية شهر رمضان المعظم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أثارت لوشي الجدل بإقدامها على قص شعرها ونشر صور الشعر بعد أن تخلصت منه وكذلك صورها وهي بالنيو لوك الجديد.

وكتبت لوشي على التدوينة التي حظيت بمتابعات فائقة (حرري عنقكِ.. فأنتِ بحاجة للتغيير عزيزتي).

المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني غيرت من شكلها تماماً وذلك بعد ظهورها في الصور الحديثة التي قامت بنشرها وتفاعل معها أكثر من 12 ألف شخص قاموا بوضع تفاعلاتهم على التدوينة وذلك خلاف الذين أبدوا رائهم في النيو لوك الجديد حيث تجاوز عدد المعلقين الألف معلق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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