توقف”600″ مخبزًا بولاية الخرطوم





أعلنت اللجنة المركزية للمخابز بولاية الخرطوم، عن توقف أكثر من”600″ مخبزًا بسبب توقف نظام البيع المباشر من المطاحن للوكلاء مؤخرًا.

وقال عضو اللجنة، عصام عكاشة، في تصريحٍ لـ”باج نيوز”،إنّ حلّ أزمة الخبز بصورةٍ جذرية سيكون مرهونًا بتوفير حصة الولاية من الدقيق.

وفي الخامس من أبريل الجاري، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بالاستغناء عن وكلاء توزيع الدقيق على أنّ تتمّ الخطوة باستلام الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مناديبها المفوضين،

وتمّ التأمين على أهمية تسليم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين من قبل الولاية أو عبر أي آلية إستلام تحدّدها كل ولاية.

لكن عكاشة يشير في حديثه لـ”باج نيوز” إلى أنّ الخطوة تسبّبت في ربكة كبيرة بشأن توزيع الدقيق ما ساهم في تفاقم الأزمة الحالية.

ويضيف عكاشة قائلا” هذه الخطوة شكّلت صعوبة في الولايات لعدم امتلاكها آليات توزيعٍ مثل الوكلاء، فهناك عددًا منها ما زال يتعامل مع نظام الوكلاء.

وفق عصام عكاشة، فإنّه يرى أنّه لابدّ من تفعيل آلياتٍ للرقابة في عمليات توزيع الدقيق لحل الأزمة.

الخرطوم: باج نيوز

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