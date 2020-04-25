وزارة الطاقة والتعدين تصدر موجهات جديدة وتضاعف كميات توزيع الغاز





أصدرت وزارة الطاقة والتعدين موجهات بمضاعفة كميات الغاز وإلزام الشركات بتعبئة كل اشكال الأسطوانات دون تقييد أي شركة باسطوانتها لتغطية حوجة المواطن في شهر رمضان المعظم.

ووزعت الوزارة أكثر من (42) ألف اسطوانة خلال ثلاثة أيام بالميادين بإشراف مباشر من لجان الخدمات والتغيير بالمحليات والأحياء.

وبعد الملابسات التي صاحبت التجربة بتأخير عربات النقل والاسطوانات بالميادين ، قامت لجان الخدمات والتغيير بحصر واستلام اسطوانات المواطنين والذهاب بها إلى المستودعات وتمت تعبيئتها مباشرة ومن المُقرر أن تستمر هذه الآلية إلى حين انتهاء فترة الطوارئ.

كما سمحت لوكلاء الغاز بالتوزيع بالتنسيق التام والإشراف مع لجان الخدمات والتغيير بالأحياء بواقع (200) جنيهاً للاسطوانة إلى حين انتهاء فترة الطوارئ وتغطية شهر رمضان وبعدها يتم وضع طريقة مثلى ومحكمة لتوزيع الغاز للمواطن.

صحيفة الجريدة

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