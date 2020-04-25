سلفاكير يعزي في منصور خالد





تقدم الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان بالتعزية الى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والشعب السودانى في وفاة د. منصور خالد. و قال سلفاكير بحسب وكالة سونا للانباء: “منصور خالد عملاقا من عمالقة الفكر والنضال عمل معنا في الحركة الشعبية منذ العام 1985م و حتي الانفصال” ، وأبان أن الراحل كان يتمنى ان تحل جميع قضايا جنوب السودان وأن يظل السودان موحداً ينعم بالديمقراطية والعدالة التى يعمل من أجلها الجميع مضيفا “لاسباب معروفة تم انفصال الجنوب”.

و اوضح رئيس دولة جنوب السودان ان د. منصور خالد قدم مجهودات عظيمة و ساهم بكل جهد وكان واحدا من الذين حققوا اتفاق السلام الشامل، مشيرالى ان التدابير التى تم اتخاذها لمكافحة جائحة كورونا حالت دون وصول وفد من جنوب السودان للمشاركة في تشييع الراحل ، متمنيا ان يتحقق السلام في السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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