(540) أسرة تستفيد من كيس الصائم بمدينة الشوال





نفذت منظمة الشوال ، بولاية النيل الأبيض مشروع (كيس الصائم) بتكلفة بلغت 750 ألف جنيه، مستهدفاً 540 أسرة شملت الأيتام والمستفيدين من فئات أخرى، بواقع 3 ألف مستفيد من جملة الأسر .

وقال عضو المكتب في المنظمة أحمد خالد، إن المنظمة حرصت على توزيع المعينات وايصالها بالصورة المثلى، وأنهم استفادوا من تجارب الماضي في عمليات التوزيع والتعميم، موضحا أن مشروع كيس الصائم لهذا العام وجد تجاوبا كبيراً من قبل المهتمين والمستفيدين على حد سواء.

وشكر القائمين على الأمر من المحسنين والمتبرعين، من أبناء مدينة الشوال المغتربين والمقيمين، والذين كان لهم الدور الفاعل في أن تكون الشوال منارة للعمل الخيري، ومثالاً يحتذى في البذل والعطاء ومد يد العون وسد الحاجة لأهالي المنطقة، وحيا جهود الموزعين والذين تعبوا وسهروا لأجل ايصال الأمانات إلى مستحقيها.

وكانت المنظمة قد نفذت مشاريعاً متنوعة، استفاد منها القاطنين بالشوال، آخرها مسجد الشوال الشمالي والذي وصل نهاياته ويتوقع أن يتم افتتاحه في القريب العاجل، بتبرع سخي من خيرين وأبناء المنطقة الذين يبذلون الغالي والنفيس، إضافة إلى برنامج التوعية الصحية والتعقيم والوقاية من كوفيد 19 والذي توفر بشكل أكد خلو المنطقة من الإصابات

سونا

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