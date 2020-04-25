التأمين الصحي يقدم معينات لتطوير مستشفى الفولة





قدم الصندوق القومي للتامين الصحي بغرب كردفان دعماً لمستشفى الصداقة بالفولة تمثل في المعدات الكهربائية بتكلفة تفوق في جملتها ( 876) ألف جنيه وذاك بحضور مدير عام وزارة الصحة ومقرر التنسيقية العليا للحرية والتغيير بالولاية .

وأوضح المدير التنفيذي للتامين الصحي بالولاية دكتور عادل حسن عبدالحليم في تصريح لـ (سونا) أن إدارته التزمت بتكلفة تركيب الأجهزة لضمان سرعة استفادة المرضى منها خلال شهر رمضان المعظم .

يذكر أن هذه المعينات تأتي فى إطار مبادرة أطلقها التأمين الصحى بالولاية لتأهيل منافذ الخدمة التابعة لوزارة الصحة باعتبار أن كل منافذ الخدمة الطبية آلت لوزارة الصحة منذ العام 2017 م في إطار الشراكة القوية وتكامل الأدوار بين المؤسستين وصولاً لخدمة جيدة تلبي رغبة المواطن وتطلعاته وتأهيل المرافق الصحية وتهيئتها بالشكل المطلوب، مؤكداً مواصلة الدعم لكل المؤسسات الصحية التي تقدم خدماتها لحملة بطاقة التأمين والمواطنين كافة .

سونا

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