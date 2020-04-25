شباب محلية أبوحمد ينفذون “مبادرة نحو مجتمع خالي من كورونا”





واصل شباب القوى المدنية بمحلية أبوحمد تنفيذ مبادرتهم التي جاءت تحت شعار “نحو مجتمع خالي من كورونا” مستهدفين كل مناطق وقرى المحلية.

وأوضح رئيس المبادرة الأستاذ الهمام علم الهدى أنهم يستهدفون مواقع التجمعات ودور العبادة والمؤسسات الحكومية والأسواق ، مشيراً الى أن برنامج المبادرة يشمل توزيع المطهرات والكمامات والقفازات بالاضافة الى حملة رش تغطى كل المحلية.

وأشاد الأستاذ الهمام بكل الخيريين والمؤسسات التي دعمت المبادرة حتى أدت المبادرة دورها كاملاً ،معلناً جاهزية شباب المبادرة للمواصلة حتى انجلاء أزمة جانحة كورونا.

سونا

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