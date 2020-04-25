اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية: تطمئن المواطنين بان السلع الهامة تم توفيرها الى ما بعد العيد





عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اجتماعها الثالث بقاعة الصداقة بالخرطوم السبت، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الفريق اول محمد حمدان دقلو ،بحضور الرئيس المناوب للجنة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك واعضاء اللجنة.

واوضح السفير عمر مانيس مقرر اللجنة في تصريح صحفي ان اللجنة استعرضت عمل اللجان الفرعية واتخذت عددا من القرارات تمثلت في اجازة اللائحة التنظيمية لاعمال اللجنة الى جانب الغاء كافة الاعفاءات الجمركية بغرض زيادة الايرادات وانشاء بورصة الذهب وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية والغاز والدقيق والسلع الاستراتيجية، مشيرا الى ان اللجنة تطمئن المواطنين بان هذه السلع تم توفيرها الى ما بعد العيد .

الى ذلك اكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء شرطة عمر عبدالماجد في تصريح صحفي، ان لجنة مكافحة التهريب ومراقبة السلع الاستراتيجية ومكافحة الاتجار غير المقنن للنقد الاجنبي التي شكلتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية من الاجهزة الامنية المختلفة والتي تعمل تحت قيادة المدير العام لقوات الشرطة بدات في تنفيذ خطتها وتمكنت من ضبط اعداد كبيرة من المواد السلعية المدعومة المهربة الي خارج البلاد متمثلة في السكر والدقيق والمواد البترولية.

واشار الناطق الرسمي باسم الشرطة الى ان اللجنة تمكنت من خلال الاتيام والفرق التي شكلتها من ضبط حركة النقد الاجنبي غير المقنن وفتح بلاغات لكل المتعاملين في خارج الاطار المصرفي والقانوني مضيفا بان اللجنة ضبطت اكثر من نصف مليون دولار وعدد كبير من العملات الاخرى، داعيا المواطنين للتبليغ عن اي مظاهر مشبوهة للسلع وعملات النقد الاجنبي .

الخرطوم 25-4-2020 (سونا)

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