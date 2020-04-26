الحبيب الجفرى: لو حثيت الناس على متابعة مسلسل فى رمضان سيكون “الاختيار”





أكد الداعية الإسلامي الشيخ الحبيب علي الجفرى، أنه ليس ممن يحثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن لو فعل ذلك سيكون اختياره الأول مسلسل الاختيار دون تردد.

وقال علي الجفرى، عبر حسابه بموقع تويتر: “لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن إن فعلتُ فسيكون مسلسل الاختيار دون تردد”.

الحبيب على الجفرى (1)

وأضاف: “رحم الله المنسي والرجال الذين قضَوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وتقبّلهم في الشهداء وبارك في ذرياتهم وذويهم وشفّعهم فيهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا”.

وأوضح:”والفاضح في موقف كثير من المتهجِّمين هو أنهم يتبرأون من العمليات الإرهابية عند حدوثها أو يتهمون الحكومات بتدبيرها وعندما يتم النيل من مرتكبيها لا يملكون أنفسهم في المسارعة إلى الدفاع عنهم وتصويرهم في صورة الضحايا الأبرياء والصادقين الأنقياء”.

الحبيب على الجفرى (2)

وتابع:”والعمل على تشويه من أوقع بهم وكَفّ أذاهم، بل واعتبار من يكشف حقيقتهم محاربًا للإسلام، معاديًا للدين وأهله، وكأنهم يعتبرون جرائمهم دينًا، ويعتبرونهم المتدينين تدينًا حقًا وقديمًا قالت العرب: “المرء مخبوء تحت لسانه اللهم أهدنا جميعًا لما اختلف فيه من الحق”.

الحبيب على الجفرى (3)

يشار إلى أن الأحداث تسارعت فى الحلقة الثانية من مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث كلف قائد قوات الصاعقة – ماجد المصرى – أحمد المنسى وضابط سلاح المظلات إياد نصار، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء، والذين كان لهم يد فى عملية رفح التى راح ضحيتها عدد من الجنود البواسل فى رمضان، والتى اختتمت بها الحلقة الأولى.

على جانب آخر، وحيث يستعد منسى للرد على الإرهابيين فى عملية القبض على الإرهابيين، يظهر المخرج بيتر ميمى استعدادات الإرهابى “عشماوى” – أحمد العوضى وهو يبدأ أولى خطواته فى السفر إلى تركيا والانضمام إلى التكفيريين والدخول لمذهبهم وعقيدتهم، ليوضح مخرج العمل النقيض بين البطل والخائن.

واختتمت الحلقة بالاستعدادات لسلاح الصاعقة بقيادة “منسى”، وسلاح المظلات بقيادة “إياد نصار” لركوب الطائرة الحربية والتوجه لمطار العريش لتنفيذ العملية، ويعاونهم الضابط آسر ياسين فى سلاح الجو.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

اليوم السابع

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