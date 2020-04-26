وزير الطاقة يوقف توزيع الغاز بالميادين ويعيده إلى الوكلاء





كشف وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم، عن آلية جديدة ومشتركة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء بإشراف القوات النظامية المشتركة ولجان الخدمات والتغيير بالاحياء.

وزار الوزير أمس مستودعات الشجرة، وتفقد أعمال تعبئة الغار، وأعلن عن إيقاف التوزيع بالميادين تجنباً لازدحام المواطنين وتمشياً مع الإجراءات الصحية للحد من وباء “كورونا”.

ونوه عادل إلى تكوين لجنة طوارئ من وزارة الطاقة والتعدين والقوات النظامية (الجيش، الاستخبارات، الأمن الاقتصادي، الدعم السريع، والشرطة، وشركات التوزيع، واتحاد الوكلاء ولجان الخدمات).

وأوضح أن اللجنة تعمل بالتنسيق المشترك لحماية مستودعات التعبئة ومنع دخول غير العاملين فيها وتأمين عربات النقل بالحراسة الأمنية حتى تصل إلى الوكيل وتتم عمليات التسليم والتوزيع بحضور لجان الخدمات والتغيير بالأحياء عبر استمارة معتمدة ليتمكن المواطن من الحصول علي سلعة الغاز في مكانه دون تكدس ومعاناة في هذا الشهر الفضيل.

وناشد الوزير المواطنين بالابتعاد عن محطات ومستودعات التعبئة نسبة لخطورتها عليهم، ووجه شركات توزيع الغاز بزيادة وتيرة العمل وتعبئة كافة أشكال الاسطوانات.

الخرطوم:فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة

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