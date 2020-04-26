عاجل .. رسمياً “الجنوبي” يعلن انفصال الجنوب عن الجمهورية اليمنية





أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياُ اليوم السبت رسميا عن انفصال الجنوب عن الجمهورية اليمنية.

وقال بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي ” يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس”

وأعلن المجلي الانتقالي الجنوبي في بيانه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من يومنا هذا السبت.

كما دعا البيان محافظي محافظات الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب للاستمرار في أعمالهم تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعا البيان التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية.

صحيفة السوداني

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