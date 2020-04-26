الغاء كافة الإعفاءات الجمركية وتأسيس بورصة للذهب





أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان عن إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب. وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قال عمر مانيس مقرر اللجنة إن قرار اللجنة إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية يستهدف زيادة الإيرادات. وأشار مانيس إلى أن اللجنة أجازت اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة، وأكد توفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية ودقيق الخبز والسلع الغذائية الأساسية. وأكد مانيس أن هذه السلع جرى توفير مخزونات منها لتكفي إلى ما بعد العيد (الفطر).

الخرطوم: (كوش نيوز)

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