شركة السكر السودانية توفر مليون جوال لمقابلة شهر رمضان





وفرت شركة السكر السودانية مليون جوال سكر زنة 50 كيلو لمقابلة احتياجات المواطنين لشهر رمضان المعظم حسب توجيه وزير الصناعة والتجارة، اعلن ذلك (لسونا) الاستاذ الرشيد اسحق نائب المدير العام للشركة

و قال ان تلك الكميات تم توزيعها على ولايات السودان الـ (18) حسب الكثافة السكانية لكل ولاية لافتا الى ان التوزيع يتم عبر المحليات ومن ثم لجان التغيير والخدمات .

واكد استاذ الرشيد حرص الشركة على توفير السكر لمقابلة شهر رمضان انطلاقا من مواقفها الوطنية الرامية لتخفيف العبء على المواطنين بولايات البلاد المختلفة.

سونا

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