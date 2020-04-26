اكثر من 96مليون جنيه تكلفة مشروعات نفرة الخير بالنيل الازرق





بلغت التكلفة الكلية لمشروعات المحور الراسي لنفرة الخير العاشرة لامانة ديوان الزكاة بولاية النيل الازرق 96 مليون و 244 الف جنيه وبلغت جملة المستفيدين 5 الف و600 مستفيد.

واوضح فيصل حسن ادم امين ديوان الزكاة بالولاية ان نفرة الخير العاشرة حظيت بجملة من المشروعات المتنوعة وفي محاور مختلفة و تخدم نطاق واسع في المجتمع وتساهم في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتصب في معاش الناس وزيادة الدخل عبر المشروعات الجماعية والفردية.

وأبان ان أبرز المشاريع الزراعية مشروع الزحف الاخضر ويحتوي على معينات زراعية لعدد 8 جمعيات بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه وعدد المستفيدين 320 مستفيد، مشيرا الى ان مشروع قناديل الخير من المشروعات الهادفة ويتمثل في توزيع عدد 10 الواح طاقة شمسية لعدد 10 مستفيدين بتكلفة تبلغ 700 الف جنيه، وأشار الى مشروع إسناد الانعام وهو عبارة عن توزيع ادوية بيطرية لعدد 100 مستفيد بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وقال أن من المشروعات ذات البعد الاجتماعي والتى اسهمت في تحقيق الاستقرار وزيادة الدخل منها مشروع الكسب المبارك لعدد 50 مستفيد بتكلفة اكثر من مليون جنيه، بالاضافة لمشروع الشتول والبذور (بيوت محمية) لعدد 70 مستفيد بتكلفة بلغت مليون جنيه علاوة علي مشروع سنابل الخير (جرار كبير + هرو) لعدد 315 مستفيد بتكلفة بلغت 10 مليون جنيه.

وقال فيصل ان مشروعات المحور الراسي شملت عدد من المشروعات الخدمية ابرزها مشروع المياه والصحة لعدد 4 مشروعات بتكلفة 5 مليون جنيه جملة المستفيدين 2 ألف مستفيد فضلا عن مشروع تأهيل ورش سجن الروصيرص بتكلفة 500 الف جنيه لعدد 100 مستفيد ومشروع تأهيل مستشفى بوط بمحلية التضامن بتكلفة 750 الف جنيه لعدد 1000مستفيد بالاضافة لعدد من المشروعات المدرة للدخل من ضمنها توزيع ثلاجات لعدد 100 مستفيد بتكلفة بلغت 5 مليون و300 الف جنيه وتوزيع 500 اسطوانات غاز لعدد 15مستفيد بتكلفة بلغت مليون و500 ألف جنيه وعدد 5 مراكز خدمات لعدد 5 مستفيدين بتكلفة بلغت 750 الف جنيه، بجانب رأس مال تجاري لعدد 400 مستفيد بتكلفة 20 مليون جنيه.

سونا

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