سخرية واسعة من تهنئة حمدوك بمناسبة رمضان وتعليقات مسيئة بحق رئيس الوزراء على صفحة وكالة السودان للأنباء





أثارت التهنئة التي نشرتها وكالة السودان للإنباء مساء الأحد وبعد مرور يومين لشهر رمضان المعظم لرئيس الوزراء السوداني سخرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي وجاء نص التهنئة (هنأ الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الشعب السودني بحلول شهر رمضان المعظم، وتمنى لجميع المسلمين بالسودان وكافة أرجاء العالم صياما متقبلا في طاعة الله عزو وجل وأن يعيده والجميع يتمتع بموفور الصحة العافية.

ودعا حمدوك المواطنين لدى مخاطبته الشعب السوداني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إلى استدعاء قيم السودانيين السمحاء بالتعاضد والتكاتف والعمل المشترك لتجاوز التحديات المتعددة التى تواجه البلاد، وقال “معا سنعبر نحو سودانا جديد”).

وبحسب رصد محرر النيلين لتعليقات السودانيين على صفحة وكالة السودان للأنباء على موقع فيسبوك، في النماذج التالية من التعليقات.حيث تجاوزت الأدب بحسب مراقبين وأنها لا تجوز في حق رئيس الوزراء وعلى موقع الوكالة الرسمية الحكومية للانباء “سونا”.

لا بارك الله فيك ولا في الجابوك.

السكره فكت الليله ولا شنو كان عايش وين.

يا معلم كان تصبر يومين وتهنينا بالعيد مرة واحده.

بعد شنو يا عبلوق بعد نبهوك نحن زاتنا مادايرين تهنئه من شويعي.

ان شاء الله يكون قاعد يصوم بس.

معقولة بعدثلاثة يوم قوية دي الراجل دا بجيب خام الخمر اظنة. ياخي نتنياهو هنئ المسلمين ترامب هنئ المسلمين في اليوم الأول ديل أعداء الإسلام يعني ماممكن تكون انت اكثر عداوة للاسلام من ديل سبحان الله.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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