أبرزها مصر والسعودية… دراسة تكشف تاريخ انتهاء “كورونا” في الدول العربية





أصدرت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا، توقعاتها لنهاية تفشي فيروس “كورونا” المستجد، سواء في العالم أو العالم العربي.

أفادت جامعة سنغافورة، عبر فيديو بثته قناة “العربية”، بتقرير أجابت فيه عن سؤال: متى سينتهي كورونا خصوصا في الدول العربية؟

وِأشار التقرير إلى أن التحليل قال إن النهاية عالميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفي معظم الدول العربية خلال شهرين إلى ثلاثة.

وأشار التقرير إلى أن البيانات تقول إن الجائحة ستنتهي في السعودية في 21 مايو المقبل، وفي الإمارات بحلول 11 مايو، وفي مصر 19 مايو، وعمان في 15 مايو، أما قطر فسينتهي بها في 27 أغسطس، فيما ينتهي الفيروس في الأردن 5 مايو، والكويت في 5 يونيو، ولبنان في 7 مايو، والبحرين في 16 مايو.

ورأى التقرير أن الجائحة ستنتهي في كل من أمريكا وتركيا وإيران في شهر مايو المقبل.

سبوتنيك

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