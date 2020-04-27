تواصل عمليات حصاد القمح بالنيل الأبيض





تواصلت عمليات حصاد القمح بولاية النيل الأبيض للعروة الشتوية وسط تفاؤل بانتاجية عالية.

واكد الأستاذ الهادى عجيب مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية فى تصريح ل(سونا) ان حصاد القمح يسير بصورة مرضية فى مساحة كلية بلغت واحد وثمانين الف ومائة وثلاثة فدان حيث تم حتى الآن حصاد أربعة واربعين الف فدان بنسبة فاقت الأربعة وخمسين فى المائة من المساحة الكلية المزروعة بمتوسط انتاج بلغ ثلاثة عشر جوال للفدان الواحد واضاف ان مؤشرات الانتاج جيدة فى المساحات التى تم حصادها مقارنة مع تكلفة انتاج الفدان، مشيرا الى ارتفاع الانتاج فى الطلمبات الخاصة وذلك لاهتمام المزارع بتطبيق الحزم التقنية الموصى بها من قبل البحوث الزراعية.

وقال ان الخيش والجازولين تم توفيرها بكميات مقدرة من قبل البنك الزراعى، واشار الى ان المشكة الاساسية التى تواجه الموسم تمثلت فى قلة الحاصدات الذى يؤدي بدوره الى تأخير الحصاد الى الاسبوع الثالث من مايو القادم مما قد يؤثر فى الانتاجية فى المساحات المتبقية خاصة الصنف (أمام) المرتبط بزمن محدد للحصاد، وأضاف هناك مساعى ومجهودات لاستجلاب حاصدات من مشروع الجزيرة بعد تقدم عمليات الحصاد فى المشروع .

سونا

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