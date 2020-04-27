حمدوك: التنمية الحقيقية تقوم على القطاع الزراعي





أكد د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن التنمية الحقيقية تقوم علي القطاع الزراعي الذي يعتبر المخرج الحقيقي للسودان من الأزمات الاقتصادية مبينا ان الموارد والإمكانيات الزراعية التي يزخر بها السودان تجعله بأن يكون صمام أمان الأمن الغذائي بأفريقيا والعالم العربي.

واشار خلال ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء الإجتماع الأول للجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي الى الامكانيات الكبيرة في مجال التصنيع الزراعي خاصة مدخلات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والمعدات واشاد بنجاح الموسم الزراعي المنصرم الذي حقق إنتاجية عالية في محصول القمح خاصة بمشروع الجزيرة وولايتى الشمالية والنيل الابيض.وقال ان القطاع الزراعي بالبلاد يمتلك فرصاً حقيقية للاستثمارات الخارجية.

من جانبه قال المهندس عيسي عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية إن الاجتماع أكد على اهمية إعادة ترتيب الزراعة بالاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لدول الجوار والعالم العربي مبينا ان الاجتماع قررتشكيل لجان لاستنهاض الشعب للقومة للزراعة وذلك لتحقيق النهضة في هذا القطاع . وقال ان اللجان تتمثل في لجنة متعلقة بأمر المدخلات الزراعية لانجاح الموسم ولجنة خاصة بالتمويل والجمارك والرسوم والضرائب والقيمة المضافة لتخفيف كلفة الإنتاج بجانب لجنة الانتاح والأسواق المحلية والبورصة وتوفير متطلبات الأسواق المختلفة بالاضافة الى لجنة للاعلام الزراعي للتبشير للاعداد للموسم الزراعي الصيفي القادم. وابان وزير الزراعة ان الاجتماع امن على اهمية تنظيم المنتجين والمزارعين ودور الإرشاد الزراعي باعتباره العمود الفقري لانجاح العملية الزراعية.

سونا

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