الأمين العام للزكاة : نستهدف أكثر من مليون أسرة فقيرة





اكد الأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله عثمان حرصهم التام على مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة، مبينا ان الديوان يستهدف اكثر من مليون اسرة فقيرة في شهر رمضان بكل ولايات السودان.

واوضح احمد عبد الله ان المواد المخزنة بمخازن الزكاة تحتوي على سكر وذرة وملبوسات لتوزيعها علي خلاوي القرآن الكريم بكل ولايات السودان، وأضاف أنه نسبة لتفريغ الخلاوي من طلابها نتيجة لحالة طوارئ جائحة كورونا شرع ديوان الزكاة في تسليمها للجنة العليا للطوارئ حتي يتم توزيعها للأسر الفقيرة التي تأثرت بالحظر الشامل.

سونا

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