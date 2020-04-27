زوجة وزير الصحة: أنا بالقاهرة والأحاديث المتداولة عن وصولي كاذبة





نفت الدكتورة أميرة عثمان زوجة الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة ماتداولته الأسافير على خلفية بث الناشط الإسفيري عثمان ذوالنون فيديو مشيراً فيه إلى وصولها الخرطوم عبر طائرة شحن تحمل معدات و مواد طبية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وفتح المطار لها وأكدت الدكتورة أميرة في تصريح خاص (للوطن) أنها موجودة بالقاهرة و لا تستطيع الخروج من المنزل ناهيك عن السفر بسبب (فايروس كورونا) و تأسفت على ما أسمته الترويج للأكاذيب وأشارت إلى أن المقصود بذلك زوجها الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة والحكومة الانتقالية بصورة عامة وقالت إن الحكومة تعمل في ظل ظروف معقدة وضاغطة وتواجه بمثل هذه الشائعات.

لندن: الخرطوم_ أمير سيدأحمد

الوطن الالكترونية

2020/04/27

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