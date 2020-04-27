اردول يدعو لانطلاقة جديدة في قطاع التعدين





اكد المهندس مبارك عبد الرحمن اردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية تعاون ادارته مع كافة قطاعات التعدين والمنتجين والعاملين للصعود بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي.

وقال اردول في اول خطاب له لقطاع التعدين منذ تسنمه رئاسة الشركة ان القيادة الجديدة تتطلع لان يتمكن قطاع التعدين من القيام بدوره المنتظر في دعم الاقتصاد الوطني وقيادة الرافعة الاقتصادية التي ستخرج البلاد من الضائقة الاقتصادية الراهنة وذلك بالانتاج والاخلاص والعمل المهني بعيدا عن اي اعتباراخر

واكد في خطاب وجهه لكل مكونات المجتمع المحلي الحاضن لأنشطة قطاع التعدين في كل السودان، والملاك والمستثمرين بقطاع التعدين والعاملين بكل قطاعات التعدين ان القطاع مقبل على توجه جديد يعظم فيه الانتاج والاستفادة وان الديدن فيه سيكون الاستماع تبادل الاراء والافكار بقلب مفتوح لزيادة الانتاج والنهوض بالقطاع

ودعا سيادته الى تعاون وتكاتف كل الأطراف بما يذلل المشاكل والمعوقات ومن ثم سيمهد الطريق لينعم كل المستفيدين بخيرات قطاع التعدين وليفيض الخير ليعم كل أرجاء البلاد مؤكدا ان الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة قيادة وعامليين تتطلع لأن تكون خير معين ودليل لهذا القطاع وتفتح أشرعتها العريضة للتعاون والتنسيق وتبادل الآراء والمقترحات مع كافة القطاعات بما يحقق مصلحة الجميع ويعظمها

وقال اردول “نعدكم بأن نعمل جاهدين في تذليل كافة العقبات التي يتعرض لها هذا القطاع وأن نقوم بواجبنا بتفاني وإخلاص لا حدود له لخدمة الجميع دون تمييز أو تحيز إلا للحق والعدل والمساواة، كما أرجو أن أنقل لكم بأننا آذان صاغية لما يقدم لنا من مقترحات تخدم هذا القطاع وتنهض به مع الالتزام القاطع بمنهج لا ضرر ولا ضِرار مع الإعلاء التام للمصلحة الوطنية أولاً.”

وكان المهندس اردول قد وجه خطابه الى كل العاملين في القطاع بما ىيشمل شركات امتياز، شركات معالجة مخلفات، شركات التعدين الصغير، شركات وأسماء عمل وأفراد التعدين التقليدي، أصحاب الطواحين والغرابيل وآليات التعدين التقليدي، مقدمي الخدمات المساندة لقطاع التعدين بشتى أنواعها في الحضر وفي مناطق الإنتاج

وامن اردول بانه على ثقة بأن الجميع يعي ويعرف ويتفهم متطلبات المرحلة الراهنة وأن شعباً قدم الأرواح وسكب الدماء لن يتوانى في تقديم ما دون ذلك للوطن ولمواطنيه و اضاف “وستجدوننا أمامكم في كل المواقف ومعاً سننجح ونحقق المستحيل ما دامت الإرادة متوفرة وما دمنا نضع الوطن نصب أعيينا ونعمل من أجله.”

وكان اردول قد وجه خطابا اخرللعاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية ومشروع التعدين التقليدي اوضح فيه رؤيته حول منهج إدارة العمل في الشركة و هو العمل من أجل هدف وحيد وهو المصلحة الوطنية المتمثلة في استقرار وتطوير وتوسع وانطلاق قطاع التعدين ليحقق الأهداف المرجوة منه و اكد اهمية تضافر جهود كل العاملين لتحقيق ذلك الهدف الوحيد واضعين نصب أعيننا الصعوبات والتحديات المحيطة بالشركة من كل الاتجاهات.

وطلب الى منسوبي الشركة العمل معاً كفريق واحد لا يتجزأ بإخلاص ونكران ذات وتفاني و عدم هدرالطاقات في ما مضى و عدم الالتفات للقضايا الانصرافيه التي نتجت من واقع الشركة خلال الفترة السابقة أو قضايا يثيرها من يستهدفون الشركة ولا يرجون لها النجاح والاستقرار

وختم بقوله يجب “أن نضع نصب أعيننا مصلحة الشركة أولاً وأخيراً وبالتالي مصلحة سوداننا الحبيب.”

سونا

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