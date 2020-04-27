تدشين الممر الآمن بمركز العزل بمدني





دشن اللواء الركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم الممر الآمن بمركز العزل بمدني مؤكداً تسخير كافة إمكانيات الولاية لمجابهة فيروس كورونا

وقال حنان إن حظر التجوال وإغلاق الأسواق ومنع الحركة ببن المحليات هدفها منع الإزدحام وحماية إنسان الولاية مناشدا الجميع للإلتزام بالقرارات وموجهات حكومة الولاية واللجنة الفنية العليا لمجابهة فيروس كورونا

ومن جانبه أعلن الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة عن تجهيز مركز العزل بعدد 32 سرير وكافة معينات مراكز العزل والإيواء بدعم من حكومة الولاية بكلفة أكثر من أربعة ملايين جنيه .

سونا

شارك الموضوع :





