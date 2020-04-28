“لقمان أحمد” في لقاء مع الاعلامي المصري “عمرو أديب” أنا شخصياً أفطرت على أذان التلفزيون الخاطىء





اجرى الإعلامي المصري الشهير “عمرو أديب” مساء اليوم، حواراً مع الاستاذ “لقمان أحمد” المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوداني، حول الخطأ الذي وقع فيه التلفزيون بالأمس، قائلاً بأنه شخصياً قد أفطر على الأذان الخاطىء.

و كشف الإعلامي لقمان أحمد، ملابسات بث أذان المغرب يوم أمس الأحد قبل 10 دقائق من موعد الإفطار، مؤكدًا أنه “خطأ جسيم ولكن غير متعمد.

وقال أحمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الإثنين، بحسب “مصراوي” إن الإدارة حققت في هذه الواقعة التي أحدثت ارتباكا في موعد الإفطار، موضحًا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هناك فاصلًا إعلانيًا كان مبرمجًا إلكترونيًا للبث قبل موعد الإفطار يليه آذان المغرب، وحدث خطأ تقني من المبرمج أدي لإذاعة الآذان مبكرًا عن موعده بعشر دقائق كاملة.

وأضاف المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، أن عدد كبير من متابعي التلفزيون الحكومي أفطروا بناءً على الآذان قبل موعده، وأنا شخصيًا أفطرت على الآذان الصادر من التليفزيون، معربًا عن اعتذاره على ذلك الخطأ الغير مقصود.

وأعلنت إدارة التلفزيون في النشرة الرئيسة يوم أمس الأحد عن اعتذارها عن إذاعة أذان الإفطار قبل 10 دقائق من موعده، مؤكدة أن ذلك جاء بسبب خطأ غير متعمد.

وكانت صحيفة “السوداني” قد نشرت ردود الفعل و الربكة التي أحدثها تلفزيون السودان في أوساط السودانيين برفع آذان المغرب، اليوم الأحد قبل موعد الافطار .

مما أثار ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم افطارهم بناءً على هذا الآذان.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل هذا التساهل وعدم الانضباط من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر.

السوداني

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