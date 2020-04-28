افترشت الأرض لـ (٣٥) يوماً في مركز العزل.. الممرضة آسيا: أنا بخير وأواصل عملي في رعاية المصابين





تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة السيدة آسيا إبراهيم عبد الخالق، التي تعمل ممرضة بمستشفى جبرة للعزل على أنها توفيت.

وظهرت صورة آسيا باسم أمل نور؛ الأمر الذي أقلق أسرتها.

واتصل موقع(باج نيوز) بآسيا والتي أكدت أنها تواصل العمل في مركز جبرة للعزل برفقة زميلاتها وزملائها الممرضين بالتنسيق مع الطاقم الطبي الذي يرعى المصابين بفيروس كورونا(كوفيد ١٩).

ورصد باج نيوز الممرضة آسيا قبل أسابيع وهي في المركز تعمل على وضع الوجبات في أماكن ملائمة وتقوم بترتيب الملابس الواقية وتحضير (الكمامات والمعقمات وغيرها) للمحتاجين إليها.

وظلت آسيا برفقة آخرين داخل مركز العزل لم يخرجوا منه لأكثر من شهر يفترشون الأرض ليلاً لنيل قسط من الراحة.

الخرطوم: باج نيوز

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