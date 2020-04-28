مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف برنامج رامز مجنون رسمي ويطالب بايداع رامز مستشفى الأمراض النفسية





تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي بقناة ” MBC”، وآخرين، لوقف برنامج رامز مجنون رسمي.

وجاء في البلاغ، أن البرنامج يحتوى على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعملا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب المصرى، كما ان البرنامج يسئ إلى الشعب المصرى وإلى الفنانين المصرين.

كما أرسل المستشار مرتضى منصور، انذار لوزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مطالبا بالقبض على رامز جلال باعترافه بانه مجنون رسمي، ومدمر ويشرع في قتل الناس مع القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

كما أرسل مرتضى منصور أنذر على يد محضر لرئيس المجلس الأعلى لشئون الأعلام مطالباً بوقف عرض البرنامج.

وقال مرتضى منصور في تصريحات ان برنامج مجنون رسمي يسيء إلى مصر والفنانين المصريين، مؤكدا ان مصير رامز جلال سيكون نفس مصير سما المصرى.

وطالبت مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج “رامز مجنون رسمى”، وقالت المستشفى فى بيان لها، إن البرنامج يسئ للمجتمع المصرى والصحة النفسية له، ولافتة الامانة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومى للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التى تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.

وتابعت: “المجتمع المصرى يمر بظروف صعبة نظرا لتفشى فيروس كورونا وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم وتماشيا مع التوجيهات الحكومية بوضع صحة المواطن المصرى فى الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة للحفاظ على صحة المواطن فقد لاحظت الأمانة برنامج رامز مجنون رسمى المذاع على إحدى القنوات الخاصة ووجدنا أن البرنامج يحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بالآلام التى يسببها للآخرين”.

وأضافت المستشفي: “اسم البرنامج رامز مجنون رسمى يسئ للمرض النفسى ويزيد من وصمة المرض النفسى والتى تحاول الدولة جاهدة فى ازالة هذه الوصمة، مشيرة إلى وجود تهديدات على الصحة النفسية للطفل حيث أن الطفل يميل إلى تعلم سلوكياته بالتقليد، وميل العديد من مقدمى نوعية هذه البرامج إلى بعض الممارسات والتى تعد اعراضا لاضطرابات نفسية مثل التباهى ببمارسة نفوذهم وهى النرجسية” .

وأكدت أنه فى حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج فقد يتعرضون إلى اعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن فى حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا امر شديد الخطورة كونه يعمل لى تحقيق الربح وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع وهى أن الغاية “المكتسبات المالية” تبرر الوسيلة وهذا بالتأكيد لا يمثل الفن والفنان المصرى العظيم.

كتب محمد أبو ضيف

اليوم السابع

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