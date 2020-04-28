جهود لتأمين انسياب الوقود والدقيق لولاية شمال كردفان





عقد الاستاذ اسماعيل محمد نور المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد بولاية شمال كرفان اجتماعا بقاعة الوزارة مع وكلاء الوقود وذلك بحضور الاستاذ خالد مصطفى رئيس الية الوقود بتنسيقية قوي اعلان الحرية والتغيير بالولاية.

وناقش الاجتماع التنسيق وتكامل الادوار والمتابعة لتوفير حصة الولاية من الوقود وانسيابها بصورة كاملة.

وأشار المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد بالولاية الى حرص وزراته على استلام حصص الولاية من الاحتياجات الضرورية، اضافة للمتابعة والاتصال لاستلام الكميات المخصصة للولاية من الدقيق والوقود وذلك بالتواصل مع مناديب الشركات، مؤكدا العمل على تذليل كافة المعوقات.

واكد الاستاذ خالد مصطفى رئيس الية الوقود بقوي اعلان الحرية والتغيير بالولاية، علي اهمية العمل لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي للولاية، مشيرا الى ان اللجنة تعمل بالانسجام والتنسيق المتكامل مع الجهات المختصة بالاشراف والمتابعة لتوفير الوقود وتوزيعه بعدالة ومساواة لكافة القطاعات .

واستعرض الاستاذ يسن حمد بشير مدير ادارة التجارة والتعاون والنقل والبترول بشمال كردفان الجهود المبذولة من قبل ادارته في متابعة انسياب الوقود لكافة القطاعات، واكد استقرار وانتظام وصول حصص الولاية من المواد البترولية.

من جانهبم أشار الوكلاء إلى معوقات الأداء، مؤكدين التزامهم وحرصهم الكامل بتوفير حوجة الولاية.

سونا

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