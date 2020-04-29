شاهد بالفيديو.. إبنة عبد الرحيم محمد حسين تذرف الدموع وتخاطب البرهان لإطلاق سراح والدها من سجن كوبر بعد تأكيد إصابة أحمد هارون بالكورونا





بعثت ست النساء إبنة وزير الدفاع في الحكومة السابقة الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين المعتقل بسجن كوبر بالخرطوم برسالة مؤثرة لرئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعائشة موسى عضو المجلس السيادي والنائب العام.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد قالت إبنة والي الخرطوم الأسبق في رسالتها التي غلبت عليها الدموع (عاوزة أكلم البرهان رئيس المجلس السيادي وعائشة موسى عضو المجلس السيادي والنائب العام أخرجتم جميع المساجين من السجون حتى لا يصابوا بالكورونا).

وتابعت بحسب متابعات محرر كوش نيوز: (لذلك عاوزنكم تطلعوا أبوي من السجن عشان ما يتصاب بالكورونا).

وجاءت مطالبة ست النساء بإطلاق سراح والدها بعد ساعات من إعلان إصابة القيادي بالمؤتمر الوطني والوالي الأسبق لشمال كردفان أحمد محمد هارون بفيروس كورونا المستجد.

الخرطوم _ النيلين

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