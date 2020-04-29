



#اطلقوا_سراح_الشيوخ

#أعلن حزب المؤتمر الوطني في بيان رسمي له عن إصابة رئيسه السابق مولانا احمد هارون (بفيروس كورونا) بسجن كوبر…والسؤال المهم للغاية التي يجب علي السلطات الصحية والأمنية والقضائية التحقيق عنه واعلان الكشف والنتائج للرأي العام عن كيف وصل فيروس كورونا الي غرف السجناء السياسيين بسجن (كوبر) وهؤلاء السجناء اصلا ممنوعة عنهم الزيارات (العائلية) منذ فترة طويلة بسبب الإجراءات والإحتياطات المتخذة بشأن الحد من انتشار المرض بالسجن …ومن جهة ثانية شرعت السلطات في إطلاق عدد كبير من السجناء منعا لانتشار الفيروس بينهم فلماذا احجمت عن إطلاق السجناء السياسيين في كوبر علما متحفظ عليهم ولم تتم محاكمتهم -ولم يتم ادانتهم قضائيا في المحاكم…علي الأقل كبار السن منهم لأسباب صحية وإنسانية يجب إطلاق سراحهم أو يمكن التحفظ عليهم في منازلهم ووضع إقامة جبرية عليهم حفاظاً على أرواحهم وتقديراً لسنهم الكبير وذلك بخصوص جائحة كورونا التي هزت العالم أجمع…فالانتفام والإذلال وكسر الشيبة ليس من قيم الدولة التي تنشد العدالة ولا من مبادئ الإنسانية ولا من أخلاق السوداناوية المتسامحة…يا حكومة أفرجوا عن هؤلاء الشيوخ ولو بضمان محل إقامتهم ثم اعادتهم لاحقاً الي كوبر عند زوال الجائحة اللعينة فمثل هذا الانتقام السياسي المنتقي الذي يمارس خارج دائرة القانون والأخلاق والدين والعرف حتما سيصب الزيت على الصفيح ويوغر الصدور بالاحقاد ويؤزم المشكل السوداني أكثر من أنه مأزوم …!!!

Nouraldeen Abeeb

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