التضخم يقفز إلى (81%) في شهر مارس





إرتفع معدل التضخم السنوي بالسودان إلى (81.64%) في شهر مارس مقابل (71.36%) في شهر فبراير.

وقال بيان صادر من الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان أمس إن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة ارتفاع (10.28%) في شهر مارس.

وأرجع بيان الجهاز المركزي للإحصاء، اسباب الارتفاع الى ارتفاع جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، خاصة أسعار الزيوت واللحوم والسكر.

وأضاف البيان بأن هناك إرتفاعاً كبيراً في مجموعة النقل بسبب إرتفاع اسعار تذاكر الرحلات الداخلية بين الولايات على خلفية أزمة الوقود وارتفاع أسعاره في الأسواق غير الرسمية.

وسجل التضخم في المناطق الحضرية (66.83%) لشهر مارس مقارنة بـ(61.86%) في فبراير، بينما بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية (93.26%) في شهر مارس مقارنة بـ78.51%) في شهر فبراير.

صحيفة الجريدة

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