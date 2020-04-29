



أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي كان من المقرر أن يعقد في الثاني من يونيو القادم ،على أن يحدد موعد آخر للمؤتمر عقب تجاوز البلاد جائحة الكورونا.

تبعا لذلك قررت اللجنة التحضيرية تأجيل عقد الورش القطاعية التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من مايو القادم.

واكد الدكتور آدم الحريكة نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي أن إرجاء عقد المؤتمر لأجل غير مسمى لا يعنى توقف العمل التحضيري للمؤتمر الرئيس والورش القطاعية وإعداد الأوراق وعقد اللقاءت عبر وسائل التواصل على الإنترنت.

وأضاف أن ظروف جائحة الكورونا والقيود التي فرضتها على حركة و لقاء المواطنين وضرورة توجيه كل الموارد المتاحة لمواجهة الجائحة والنتائج المترتبة عليها جعلت تأجيل المؤتمر الاقتصادي امراً لاغنى عنه.

سونا

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