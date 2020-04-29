توزيع منشور هيكل الاجور الموحد للخدمة المدنية بسنار





أكد الاستاذ سليم عبدالله سليم مدير عام الخدمة المدنية بولاية سنار وصول منشور هيكل الاجور الموحد للعام ٢٠٢٠م للعاملين في الخدمة المدنية .

واشار سليم إلى أنه تم توزيعه على ادارات الخدمة المدنية بالوحدات للعمل على تنفيذه بالسرعة المطلوبة وإعداد كشوفات فروقات شهر أبريل بجانب رصد شهر مايو وفقاً للهيكل الجديد.

وأوضح مدير عام الخدمة المدنية لسونا حرصه على تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد في المواعيد المحددة.

من جهة أخرى أوضح مدير عام الخدمة المدنية رئيس لجنة إعادة هيكلة الخدمة المدنية بولاية سنار ان اللجنة تواصل جهدها في إزالة التشوهات في الخدمة المدنية والتي تمت خلال العهد المباد مشيرا إلى أن اللجنة فرغت من مهمتها في ذلك بوزارتي المالية والاقتصاد والمجلس الأعلى للشباب والرياضة لافتاً إلى إعادة الامور الى نصابها وإزالة جميع التشوهات في الوحدتين.

سونا

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