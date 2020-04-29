تدشين برنامح”من المنتج للمستهلك” للبيع بسعر المصنع





تم اليوم تدشين برنامح”من المنتج للمستهلك” بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ولجنة تسيير إتحاد الغرف الصناعية والذي يشمل بيع السلع الأساسية بسعر التكلفة من المصنع مباشرة للمواطنيين تخفيفا لاعباء المعيشة وإرتفاع الاسعار والظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا ، وذلك من خلال ٤ نقاط للبيع بولاية الخرطوم ( بري، الحاج يوسف،العباسية بامدرومان، وشمبات الصبابي) وذلك لليوم الاول، وغدا يبدا البيع بجميع الميادين العامة بالاحياء.

واكد السيد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني خلال مخاطبة تدشين برنامج ” من المنتج للمستهلك ” أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، واعتبر البرنامج خطوة كبيرة تصب في إتجاه تخفيف الأعباء علي المواطنين، مؤكدا دعم وزارته لتلك الخطوة وتذليل كافة المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة بالبلاد.

من جانبه قال السيد أشرف صلاح الدين نائب رئيس لجنة تسيير إتحاد الغرف الصناعية في تصريح (لسونا) أن البرنامج يأتي ضمن حزمة المشاريع الإسعافية للبيع المباشر للسلع الاستهلاكية وتوفيرها للمواطنين بسعر التكلفة “من المصنع للمستهلك ”

وأشار أن الهدف من البرنامج تعزيز الموقف الحالي من السلع الإستهلاكية الأساسية، لافتا الي أن حملة البرنامج ستكون متواصلة طيلة فترة الحظر لجائحة كورونا التي تمر بها البلاد وفق خطة عمل وموجهات يعلن عنها تباعا، كما سيتم عبر هذا المشروع تأمين التموين لبعض البرامج الخاصة بمؤسسات الدولة والموجهة للفئات من المواطنين.

وكشف السيد أشرف عن إطلاق مبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنيين بالتنسيق مع الوزارة لبيع السلع بسعر المنتج وتعميم التجربة علي بقية الولايات فضلا عن تطوير طرق بيع متعددة مستقبلا وتحسين وتطوير اليات التوزيع.

وقال أن برنامح من المنتج للمستهلك سيتم من خلال عربات الشركات الغذائية المنتجة للسلع وبسعر التكلفة، لافتا الي أنه تم الإتفاق علي ان تتحمل المصانع والشركات تكلفة الترحيل وتكاليف البيع للجمهور.

وطالب السيد أشرف بأهمية معالجة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي بالبلاد .

من جانبهم أكد مندبو الشركات والمصانع والقطاع الخاص حرصهم علي دعم النجاح لبرنامج ” من المنتج للمستهلك ” لتوفير السلع الضرورية للمواطنين بسعر التكلفة.

سونا

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