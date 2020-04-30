نقيب الإعلاميين يقرر منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية





قرر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وجاء فى القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .

وأضافت أنه بعد الاطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وفى مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وعلى قانون نقابة الإعلاميين فى مادته الثالثة والتى تنص على الآتى تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى.

كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الإعلامى ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزما للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الافعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانون يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول .

وتابع:” حيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بى سى وهى موجهه للمجتمع المصرى وتحمل إسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 “.

اليوم السابع

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