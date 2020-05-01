مريم الصادق: لا أمانع في الترشح لرئاسة الجمهورية

قالت “مريم الصادق المهدي” نائب رئيس حزب الأمة القومي، بانها لاتمانع من الترشح لرئاسة الجمهورية إذا رغب حزبها في ذلك.
ودافعت ” مريم” في لقاء تلفزيوني عن مشاركة شقيقها “عبدالرحمن” كمساعد للرئيس المعزول عمر البشير، ابان فترة حكم الإنقاذ، قائلة بأنه اعتذر عن ذلك، وكان قرار شخصي منه، وليس قراراً من حزب الأمة.
وكانت “مريم” قد أجرت عملية تخسيس، قالت القصد منها أن تبدو بمظهر لائق كناشطة في العمل العام.
ولمع إسم “مريم الصادق المهدي (55) عاماً، بعد نشاطها في السياسي وعضويتها في الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي، إلى أن وصلت موقع نائب رئيس الحزب، وهي ابنة الصادق المهدي زعيم المعارضة لحكم الإنقاذ السابق، ورئيس وزراء السودان الأسبق.
درست الطب ولم تعمل به والتحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة، ووصلت لرتبة رائد في جيش الأمة الجناح العسكري للحزب.
السوداني
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1 تعليق
لا حول ولا قوة الا بالله تترشحين لحكم السودان وكما قال المثل (عايرة وادوها سوط) هذا ينطبق على حال هذاالبلد المنكوب (السودان) خلال الحقب السياسية منذ استقلال السودان أسوا ما مر عبر الحقب والحكم في السودان منذ ان تم استقلال السودان من أسوا الأحزاب هو حزب الغمه اللا وطني والاتحادي اللا وطني أيضا بل عاد السودان إلى حقب وعصور القرن الحجري القديم وزاد الطين بله إلى ان أتى هؤلاء الانتهازيين تجار الدين ومستغلين ضعف الحزبين الذين ظلوا يتوالون على حكم السودان أو كان السودان ورثوا من اجدادهم الذين عاثوا فسادًا في الأرض اخسي ايتها الخبيثة القبيحة والشعب السوداني شعب واعي ومدرك ولم يترك الحبل على القارب ولن يترك امثالكم يا حشرات يا عملاء يا خائنين الأوطان تب لك ورب لكل ما هو مهدي أو انصاري وتب للمراغنة آكلي الفتة الجهله وتبا للكيزان الملاعين تجار الدين آكلي قوت الشعب الصابر على المحن والمصايب التي ورثوها من أمثال الحثاله قال آل مهدي قال. .