مفرح يشيد بقرارات الجزيرة للحد من إنتشار كورونا





– تلقى اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة اليوم رسالة إشادة وتعضيد من الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالقرارات القوية التي اتخذتها حكومة ولاية الجزيرة لتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فايروس كورونا بإغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعات وصلاة التراويح

و أكد وزير الشئون الدينية والأوقاف دعمه وسنده للقرارات من أجل الصحة وحفظ النفس باعتبارها من مقاصد الشريعة الإسلامية.

سونا

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