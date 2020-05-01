مفرح يشيد بقرارات الجزيرة للحد من إنتشار كورونا

– تلقى اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة اليوم رسالة إشادة وتعضيد من الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالقرارات القوية التي اتخذتها حكومة ولاية الجزيرة لتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فايروس كورونا بإغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعات وصلاة التراويح
و أكد وزير الشئون الدينية والأوقاف دعمه وسنده للقرارات من أجل الصحة وحفظ النفس باعتبارها من مقاصد الشريعة الإسلامية.
سونا
تعليقات فيسبوك
1 تعليق
حرب بيلوجية يقودها اعداء الوطن وقودها المواطن البسيط امام مسجد يصر على اقامة صلاة التراويح بالمسجد والادهى والامر وفى سابقة هى الاولى له يدعوا المواطنيين الذين بفطرون على الطريق السريع لصلاة المغرب بالمسجد لان هؤلاء البسطاء يخالطون المسافرين فيدعوهم لصلاة المغرب بالمسجد كى يخالطوا المواطنين وبعد ان خالطوا المسافرين والذين من المرجح أن بينهم مصاب بالفايرس وبذلك ينتشر الوباء فعلا انها حرب بيلوجية يقودها اعداء الوطن وهذا الامر يتطلب حكم الاعدام فى حق من يقودون هذه الحرب انهم قتلة مجرمين يجب اعدامهم ولكننا نرى تهاون من الحكومة لدرجة تجعلنا بان نصفها بانها عدوة نفسها فالتهاون فى مثل هذه الجرائم خيانة للوطن والمواطنين الحسم الثورى واجب وطنى