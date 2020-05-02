شرطة ولاية كسلا تضبط مخزناً ممتلئً بانابيب الغاز .





تمكنت الشرطة الامنية بولاية كسلا من ضبط (4543) أسطوانة غاز فارغة مختلفة المقاسات و(1486) أسطوانة ممتلئة وذلك اثر معلومات توفرت للشرطة عن وجود مخزن (هنكر) بمنطقة الشعبية يخص احد التجار يقوم فيه بتخزين اسطوانات غاز الطهي في ظل حالة العدم التي يعيشها مواطن الولاية حيث تحرك فريق من الشرطة بعد استيفاء الاجراءات القانونية الي موقع المخزن وتم ضبط العدد الكبير من اسطوانات الغاز ومن ثم تم اقتياد وكيل المخزن واتخذت الاجراءات القانونية في مواجهته تحت طائلة قانون الطوارئ بقسم شرطة الأوسط كسلا .

وتمت الاستعانة بشباب لجان المقاومة بمدينة كسلا في تصنيف الأسطوانات وفرزها نسبة لأن الكمية المضبوطة كبيرة جداً حسب إفادة (المكتب الصحفى للشرطة) .

ولاكمال الاجراءات وجهت نيابة الاختصاص باحالة التحري في الإجراءات الي ضابط شرطة وتحريز المخزن

سونا

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