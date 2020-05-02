أجهزةومعدات طبية لمجابهة كورونا من التأمين الصحي بولاية الخرطوم





اكد الدكتور خالد محجوب العوض مدير عام هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم استمرار التنسيق بين الهيئة ووزارة الصحة ولاية الخرطوم.

وأوضح ان الهيئة مساهمة منها في تجهيز مراكز العزل قامت بتسليم الوزارة أجهزة ومعدات ومعينات طبية تمثلت في عدد 1000 كمامة من نوع N95 و450 مريلة جراحية و300 لبسة واقية PPE و75 جهاز لقياس الضغط و50 جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء و100سماعة طبية فاخرة و40 جهاز لقياس تركيز الأكسجين بالدم و50 جهاز شفط و100 بطارية ضوئية و100جهاز لقياس السكر بالدم مع الشريط الكاشف وعدد 20 كرتونة قفازات طبية و400 كمامة تنفسية.

وأبان دكتور خالد في تصريح لـ(سونا) إنه ومنذ ظهور الفيروس بالبلاد سلمت الهيئة عدد من المستشفيات بالولاية 291 صندوق قفازات و٧٦٥ صندوق كمامات و1319عبوة مطهر و ٣٤ موزع dispenser.

وفي سياق متصل أشار دكتور خالد إلى أن خدمة توصيل الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مستمرة طيلة فترة الحظر الشامل، مشيرا الى ان الهيئة في هذا الظرف الصحي الإستثنائي إتخذت حزمة من الإجراءات لتسهيل تقديم الخدمة الدوائية للمؤمن عليهم، لافتا إلى أن مركز خدمات المشتركين 3636 يعمل على مدار الساعة للإستفسار عن الخدمات.

سونا

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